Zewa, Libero и Libresse уходят из России. Владеющая ими компания работала в РФ с 1994 года

Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity прекратит деятельность в России. Сделка по продаже активов российскому покупателю одобрена правительством, она будет завершена до конца второго квартала, сообщили 10 июня в компании. В России у нее работают три фабрики, Essity не ожидает существенных убытков. Среди ее брендов — туалетная бумага, подгузники, салфетки и мыло. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Шведская компания Essity, производящая в России около 70 наименований товаров личной гигиены, окончательно уходит с российского рынка и продает бизнес в РФ. Об этом в субботу, 10 июня, заявили в компании.

«Essity подписала соглашение с покупателем, сделка была одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года», — говорится в заявлении.

Компания работала в России с 1994 года. На сегодняшний день в российском подразделении работают около 1,3 тыс. сотрудников на трех фабриках: одна в городе Светогорске Ленинградской области, еще две — в Советске и Веневе в Тульской области. Essity производит товары марок торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Среди них туалетная бумага, бумажные полотенца и носовые платки, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук.

После ввода российских войск на Украину, в апреле прошлого года компания объявила об уходе с российского рынка.

«В 2022 году активы компании в России были обесценены примерно на 1,7 млрд крон ($157 млн). В 2022 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема продаж группы», — отметили в компании.

После завершения сделки в РФ компания сообщит о ее влиянии на свой общий доход, «но не ожидается, что она окажет существенное финансовое влияние», следует из релиза.

Согласно последнему финансовому отчету Essity, чистая выручка компании в России в 2022 году составила примерно 3,6 млрд крон ($332 млн). В 2021 году она составляла 2,8 млрд крон ($259 млн), передает РБК.

«Ухудшение условий в России»

Прошлой весной руководство Essity сообщило, что повышает цены из-за ухудшения условий для ведения бизнеса в России. В декабре компания заявила, что «за девять месяцев функционирования в новых условиях» локализовала в РФ производство более 70 товаров, которое теперь «максимально не зависит» от поставок из-за границы.

В апреле 2023 года газета The Washington Post писала, что многим западным фирмам «тяжело дается разрыв с Россией». По ее подсчетам, с начала СВО с российского рынка ушли менее 10% западных компаний.

Всего до февраля 2022 года в РФ функционировали 2400 дочерних организаций и 1400 предприятий из ЕС и стран G7.

WP уточняет, что более 1 тыс. компаний готовятся закрыться в России, но каждый раз сделать это становится все тяжелее. Некоторые компании после начала спецоперации объявили, что приостановят или сократят свои операции в РФ, однако продолжают торговать.

Как отмечает издание, даже такие бренды, как Coca-Cola, PepsiCo и Unilever, громко заявляющие о своем уходе или ограничении деятельности в РФ, продолжают производить и продавать свою продукцию под другими названиями.

Некоторые компании в феврале — марте 2022 года заявляли, что продадут свои российские активы, но все еще ищут покупателей или пытаются снизить издержки ухода из страны. Те компании, которые в России остались, пытаются минимизировать потери в доходах и обойти западные санкции. Многие из них начали ребрендинг.