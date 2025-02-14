Yonhap: Hyundai планирует вернуться в Россию и выкупить свой завод в Петербурге

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai задумывается о возвращении в Россию и выкупе своего завода в Санкт-Петербурге на фоне американо-российских переговоров и гипотетического снятия санкций. Об этом пишет агентство Yonhap.

«Растет число прогнозов, что в случае мира на Украине, Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод и вновь выйдет на российский рынок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в пользу такого прогноза свидетельствует и недавняя перерегистрация компанией Hyundai своего товарного знака в России. В пресс-службе компании Hyundai воздержались от комментариев. В материале отмечается, что южнокорейским автопроизводителям в случае своего возвращения на российский рынок будет трудно отвоевать позиции, которые уже заняли китайские автобренды.

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон 11 февраля заявил, что ушедшие с российского рынка европейские, американские, южнокорейские и японские бренды в конечном счете вернутся. При этом Андерсон отметил, что не может назвать точную дату их возвращения.

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