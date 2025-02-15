В Кремле оценили сообщения о возможном возвращении западного бизнеса в РФ

Песков: Кремль не получал сигналов о желании западного бизнеса вернуться в РФ

Кремль пока не получал сигналов от западного бизнеса о его желании вернуться на российский рынок. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Не получали [сигналов]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

12 февраля российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого главы государств договорились о начале переговоров с целью урегулирования конфликта на Украине.

После этого СМИ начали писать о том, что ряд зарубежных компаний рассматривает возможность возобновить работу в РФ. В частности, южнокорейское агентство Yonhap передавало, что производитель автомобилей Hyundai задумывается о возвращении на российский рынок и выкупе своего завода в Санкт-Петербурге.

15 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на несколько источников сообщил о возможном открытии в РФ магазинов одежды Bershka, Zara, Stradivarius и Pull&Bear. Данные бренды принадлежат испанской компании Inditex.

Ранее дилер спрогнозировал возвращение ряда популярных брендов автомобилей в РФ до конца 2025 года.