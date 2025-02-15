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Популярные бренды одежды могут вернуться в Россию

Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Принадлежащие испанской Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на несколько анонимных источников.

Сообщается, что сейчас в Inditex изучают ситуацию на российском рынке и архивные документы, чтобы заранее представлять расклад сил на случай изменения политической обстановки. После возвращения в компании планируют занять те же помещения, в которых находились ее магазины до начала СВО.

До этого льняная мануфактура в Костроме закрылась из-за нерентабельности после ухода Zara. Отмечалось, что предприятие приносило убыток в 5 млн рублей ежемесячно.

Склады и производственные помещения с выходом к реке и ЖД-путями уже выставлены на торги. Их продают за 800 млн рублей. Также продается здание училища при мануфактуре. Его стоимость составляет 41 млн рублей.

Ранее заменившие Zara магазины провалили 2023 год.

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