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В РФ подтвердили переговоры о возвращении Zara и Bershka

СТЦ: переговоры о возвращении в Россию брендов Inditex идут в частном порядке
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tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин сообщил о проведении переговоров о возможном возвращении на российский рынок брендов, принадлежащих группе Inditex. В интервью ТАСС он рассказал, что на данном этапе они носят неофициальный характер, и представители брендов прощупывают почву для потенциального возвращения.

Люлин подчеркнул, что для реализации этого сценария необходимо улучшение отношений со странами Запада и снижение санкционного давления.

Он отметил, что бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius имеют наибольшие шансы на быстрое возвращение, так как их площади в российских торговых центрах заняты их «наследниками».

15 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что сейчас в Inditex изучают ситуацию на российском рынке и архивные документы, чтобы заранее представлять расклад сил на случай изменения политической обстановки. После возвращения в компании планируют занять те же помещения, в которых находились ее магазины до начала СВО.

Ранее в Костроме закрылась льняная мануфактура из-за ухода Zara.

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