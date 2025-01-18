Россия и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Договор о двойном налогообложении между Россией и ОАЭ вступит в силу в 2026 году

Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается на сайте минфина РФ.

Ожидается, что договор вступит в силу в 2026 году.

В субботу в Дубае завершился финальный раунд переговоров между делегациями министерств финансов России и ОАЭ.

В конце прошлого года банки Объединенных Арабских Эмиратов нарастили сроки осуществления платежей российского бизнеса в среднем до 14 дней. За период с января по ноябрь 2024 года средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ составлял от 10 до 14 дней. Относительно такого же периода 2023 года показатель увеличился на 29%, уточнил совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов.

Ранее стало известно, сколько теперь идет перевод денег из Москвы в Дубай.