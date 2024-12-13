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Стало известно, сколько теперь идет перевод денег из Москвы в Дубай

РБК: банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией

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Depositphotos

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нарастили сроки осуществления платежей российского бизнеса в среднем до 14 дней, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на информацию представителей транспортных компаний и профильных юристов.

Как пишет издание, сроки нарастали в течение всего 2024 года и достигли двух недель в ноябре после введения масштабных санкций США против российских кредитных организаций.

За период с января по ноябрь 2024 года средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ составлял от 10 до 14 дней. Относительно такого же периода 2023 года показатель увеличился на 29%, уточнил совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов.

21 ноября министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского банка Газпромбанк. Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, «Центрокредит» и ряд других финансовых учреждений.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что Европейский союз предпринимает усилия, чтобы убедить Соединенные Штаты рассмотреть возможность смягчения санкций против Газпромбанка.

Ранее стало известно, что еще две страны станут партнерами БРИКС.

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