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BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в 2025 году

Дилер Fresh: Toyota, BMW и Kia могут вернуться в Россию в 2025 году
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Sven Simon/Global Look Press

В 2025 году на российском рынке ожидается много новинок от представителей китайского и отечественного автопрома, а также возвращение некоторых ушедших брендов. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Например, в текущем году планируется начать сборку и продажи иранских автомобилей в России. Первым будет запущен в производство Iran Khodro Tara. Сохранятся и поставки параллельным импортом европейских и корейских авто», — заявил он.

Бренд Haval тем временем уже представил свою первую новинку 2025 года — обновленный кроссовер Haval H7. Кроме того, на рынке ожидается появление Haval F8, обновленного лифтбека Changan Uni-V и новых моделей от «Москвича» и JAC.

Житнухин обратил внимание на то, что в Россию в 2025 году вернется автопроизводитель SsangYong под новым названием KGM (KG Mobility).

«Возможно возвращение и брендов Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, BMW, Porsche, Suzuki, Peugeot-Citroen (владеет Opel), Subaru, Mazda и Mitsubishi, Rolls-Royce, которые так и не продали свой бизнес в РФ, считая наш рынок перспективным», — отметил эксперт.

В зависимости от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов некоторые из перечисленных автоконцернов могут возобновить официальные поставки своих автомобилей, убежден Житнухин.

Ранее стало известно, что авторынок России ждет небывалое затоваривание китайскими машинами.

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