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В ЦБ назвали неприемлемо высокой инфляцию в 10%

Набиуллина назвала неприемлемо высоким уровнем для ЦБ инфляцию в 10%
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Центральный банк оценивает показатель инфляции в 10% как неприемлемо высокий. Об этом сообщила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит ТАСС.

«Показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%, что мы оцениваем как неприемлемо высокий уровень», — сказала она.

Набиуллина заявила об отсутствии у ведомства хрустального шара, дающего точные прогнозы о будущем. Глава ЦБ отметила, что пик годовой инфляции в России, по оценкам Центробанка, ожидается в апреле-мае.

До этого Центробанк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку до конца 2025 года в диапазоне 19-22%. На первом в этом году заседании ЦБ не стал менять ключевую ставку, оставив ее второй раз подряд на уровне 21%. На ближайшем заседании рассмотрят целесообразность ее повышения с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Ранее Набиуллина высказалась о заморозке вкладов россиян.

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