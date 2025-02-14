В ЦБ России признались в отсутствии хрустального шара

Набиуллина заявила, что у ЦБ нет хрустального шара для точных прогнозов будущего

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии у ведомства хрустального шара, дающего точные прогнозы о будущем. С такими словами она выступила перед журналистами на брифинге в связи с сохранением ключевой ставки на уровне 21% приводится на сайте Банка России.

По словам Набиуллиной, сейчас уровень инфляции является неприемлемо высоким (выше 10%), однако к концу 2025 года возможно его понижение до планки в 4% в пересчете на год.

«Уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться. Поэтому мы сохраняем паузу в повышении ключевой ставки. Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании», — подчеркнула она.

До этого Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в России ожидается в апреле-мае.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России не может замораживать вклады.