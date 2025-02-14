В ЦБ раскрыли, когда в России случится пик годовой инфляции

Пик годовой инфляции в России, по оценкам Центробанка, ожидается в апреле-мае. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция: та, которая измеряет инфляцию за последние 12 месяцев… И вот этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить из базы прошлого года. И, по нашим оценкам, где-то будет в апреле-в мае», — отметила Набиуллина в беседе с журналистами.

Она добавила, что к концу года ожидается инфляция на уровне 7–8%.

До этого Центробанк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку до конца 2025 года в диапазоне 19-22%. На первом в этом году заседании ЦБ не стал менять ключевую ставку, оставив ее второй раз подряд на уровне 21%. На ближайшем заседании рассмотрят целесообразность ее повышения с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Ранее Набиуллина высказалась о заморозке вкладов россиян.