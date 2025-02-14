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ЦБ изменил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2025 года

ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года 19–22%
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Global Look Press

Центробанк России прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года в диапазоне 19–22%. Данная информация следует из среднесрочного прогноза регулятора.

В прошлом прогнозе ЦБ диапазон средней ключевой ставки на 2025 год находился в районе 17–20%.

ЦБ также отметил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

В пятницу, 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — регулятор второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась. Решение ЦБ совпало с прогнозом финансового рынка. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того, как Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее ЦБ оценил годовую инфляцию в России.

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