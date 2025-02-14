Россиянам назвали важное условие для снижения ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) России пока не видит предпосылок для снижения ключевой ставки в стране. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Она отметила, что для снижения ставки необязательно, чтобы инфляция была на уровне 4%. Главное — увидеть ее устойчивое замедление.

На первом в этом году заседании Банк России во второй раз оставил ключевую ставку на уровне 21%. В ЦБ объяснили свое решение тем, что инфляция продолжает оставаться высокой, но кредитная активность замедлилась. Курс рубля почти никак не отреагировал на то, что регулятор не изменил ключевую ставку.

До этого в Центробанке дали прогноз, какой будет средняя ключевая ставка до конца 2025 года. Согласно ему, она будет держаться в диапазоне 19–22%.

Ранее в ЦБ заявили, что у них нет хрустального шара для точного предсказания будущего.