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В ЦБ заявили о скором снижении инфляционного давления

ЦБ России: инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности. Об этом сообщил Центральный банк России, передает ТАСС.

Также Банк России скорректировал свой прогноз по росту экономики на текущий год, увеличив ожидаемый показатель с 0,5–1,5% до 1–2%.

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того решения Банка России. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%, отметили в Центральном банке.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли закрывать депозиты из-за снижения ставок по вкладам.

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