ЦБ спрогнозировал рост ВВП России в 2025 году

ЦБ повысил прогноз по росту ВВП России с 0,5–1,5% до 1–2%

Банк России скорректировал свой прогноз по росту экономики на 2025 год, увеличив ожидаемый показатель с 0,5–1,5% до 1–2%. Об этом сообщает регулятор.

В то же время Центральный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2026 год с 1–2% до 0,5–1,5%. Прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 1,5–2,5%.

По предварительным данным, фактический рост ВВП в 2024 году составил 4,1%, что превышает ожидания регулятора, озвученные в октябре.

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того решения Банка России. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%, отметили в ЦБ.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли закрывать депозиты из-за снижения ставок по вкладам.