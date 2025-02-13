Россиянам объяснили, нужно ли закрывать депозиты из-за снижения ставок по вкладам

С начала 2025 года российские банки начали снижать ставки по вкладам, падение доходности по депозитам на срок от трех до шести месяцев составило от 0,08 до 0,3 процентного пункта. Это происходит на фоне коррекции ситуации, вызванной паникой в конце прошлого года из-за меняющейся ключевой ставки, объяснил эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Тенденция на снижение ставок в ближайшее время сохранится, отметил он в беседе с 360.ru.

После повышения ключевой ставки в октябре до 21% банки начали перестраховываться и повышать ставки по вкладам, из-за чего депозитные счета по доходности стали рекордными, обогнав облигации федерального займа. Однако на последнем заседании совет директоров Центробанка оставил ставку без изменения, приблизив ее к плато, что заставило банки перейти к коррекции.

«В оптимистичном сценарии [ключевая ставка] останется на уровне в 21%, в пессимистичном вырасти до 23–25%. Из-за этого банки корректируют ставки по вкладам, оставляя высокие проценты по коротким срокам и снижая по длинным», — пояснил Бархота.

В ближайшем времени тенденция к снижению ставок по вкладам сохранится, к июлю доходность может упасть до 1–1,5% годовых. Так как ключевая ставка, вероятно, застынет на нынешнем уровне, то банки будут ориентироваться больше на собственную экономику и спрос на кредиты, корректируя баланс исходя из этих факторов, считает финансист.

Сейчас у россиян еще есть шанс открыть вклад на выгодных условиях, но только если у них есть средства, которые можно отложить на срок от одного до двух лет. Длинные депозиты имеют более высокую доходность, поэтому необходимо рассчитывать, что деньги вкладываются минимум на год, заключил эксперт.

Напомним, перед заседанием совета директоров ЦБ в прошлую пятницу крупнейшие банки страны снизили процентные ставки по вкладам, в среднем — на 0,08–0,3 процентного пункта. Причем февральское снижение затронуло преимущественно вклады сроком три месяца и полгода. До этого, в январе, ставки по вкладам уменьшили 12 банков.

Россиянам ранее рассказали, что будет с доходностью банковских вкладов в 2025 году.