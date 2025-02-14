Россиянам дали совет по поводу вложений на фоне падения доллара

Экономист Разуваев: россиянам лучше вкладываться в золото, а не в валюту

Несмотря на падение цены доллара к рублю, лучше всего в настоящее время вкладываться в золото, а не в валюту, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экономиста, финансового аналитика Александра Разуваева.

По словам экономиста, доллар сейчас точно покупать не стоит, но можно купить золото, которое торгуется с американской валютой.

«Я уверен, что он [доллар] так хорошо просел, потому что простой золота, там просто нет трендов, вообще никаких, в отличие от валюты. Купил фунт, и все. Потому что [президент США Дональд] Трамп — это агрессивная геополитика, золото подорожает», — сказал эксперт.

Накануне кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне, которые купили доллары, с января по 12 февраля 2025 года потеряли на этих вложениях около 9%, или 9 тыс. рублей с каждых 100 тыс. рублей.

На этой неделе доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко выразил мнение, согласно которому курс доллара снизится до 85-90 рублей в 2025 году.

Ранее в России стали закрываться обменники.