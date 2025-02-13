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В России стали закрываться обменники

SHOT: российские обменники закрылись из-за резкого обвала курса доллара
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пункты обмена валюты в России стали закрываться из-за резкого обвала курса доллара, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения операционистов.

Как уточняется, обменники решили взять «тайм-аут», чтобы не «слить» всю валюту по низкой цене и дождаться, когда рынок успокоится. В тех пунктах обмена валюты, которые продолжают работу, отметили, что вынуждены держать внушительный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в минусе.

В четверг сообщалось, что курс доллара США на торгах Forex опустился почти на два рубля. К 10:32 мск $1 стоит 90,88 рубля. Европейская валюта также теряла к российской — €1 торговался по 94,78 рубля.

Такую динамику объясняют вчерашним телефонным разговором президента России Владимира Путина с американским лидером Трампом.

В четверг японская газета Nikkei написала, что президент Трамп отчетливо продемонстрировал курс Соединенных Штатов на урегулирование ситуации на Украине в беседе с Путиным.

Ранее Трампа обвинили в разрушении единства Запада после разговора с Путиным.

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