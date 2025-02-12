Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали «дно» доллара в 2025 году

Экономист Щербаченко назвал дном доллара в 2025 году уровень в 85-90 рублей
close
Shutterstock

Курс доллара снизится до 85-90 рублей в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он ответил на вопрос, каким будет «дно» доллара в этом году.

«Минимальный уровень доллара в текущем цикле падения может находиться в диапазоне 90-95 рублей, если сохранятся благоприятные внешние условия и устойчивый спрос на рубль. В 2025 году возможно снижение курса еще ниже — к уровню 85-90 рублей за доллар. Падение доллара к рублю может быть обусловлено несколькими факторами, включая сезонный спрос на валюту. В январе и феврале традиционно наблюдается снижение спроса на валюту со стороны импортеров, что способствует укреплению рубля», — отметил Щербаченко.

По его словам, укреплению рубля к доллару способствуют также высокие ставки в экономике, рост интереса к облигациям федерального займа, допустимый уровень цен на нефть для экономики России. Экономист уверен, что длительность падения доллара будет зависеть от изменений в экономической политике и геополитической ситуации.

12 февраля курс доллара на межбанковском рынке опускался до 93,5 рубля. С начала 2025 года американская валюта стала дешевле на 17,4%, или 19,87 рубля.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист исключил доллар сильно дешевле 95 рублей весной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами