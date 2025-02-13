Эксперт: к лету доллар снова пробьет отметку в 100 рублей

Укрепление рубля, наблюдаемое на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, продержится недолго. В апреле доллар подорожает до 90–95 рублей, а к лету вернет свои позиции и пробьет отметку в 100 рублей, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.

На этот год прогнозируется средний курс доллара в 96,5 рубля. Это наиболее выгодная для правительства ситуация, так как под нее ведутся основные расчеты, что делает нынешнее укрепление рубля временным, считает специалист.

«Поэтому нынешний курс долго не проживет. Сильный рубль может быть до конца марта-середины апреля, когда диапазон будет в районе 90–95. Потом начнется ослабление рубля. К августу увидим возвращение к отметке выше ста», — уверен Голубовский.

С ним согласился экс-министр труда РФ, экономист Сергей Калашников — он подчеркнул, что сегодняшние колебания на валютном рынке имеют под собой политическую подоплеку, а общеэкономическая ситуация продолжает давить на рубль. Если в ближайшее время начнутся переговоры по урегулированию конфликта на Украине, доллар вернется в диапазон от 90 до 100 рублей, считает он. На этом фоне, по мнению Калашникова, в России могут начать возвращаться зарубежные компании, но здесь тоже все будет непросто и решится в соответствии со снятием санкций.

«Если случится такое чудо, что все санкции будут отменены, то со временем все поставки придут в норму», — заключил экономист.

Напомним, сегодня курс доллара США на торгах Forex опустился почти на два рубля, утром американская валюта стоила 90,88 рубля, евро — 94,78 рубля. Помимо переговоров Путина и Трампа факторами укрепления рубля эксперты назвали улучшение ситуации на валютном рынке и решение вопроса ликвидности юаней.

Россиянам ранее назвали «дно» доллара в 2025 году.