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Курс доллара снизился почти на три рубля

Доллар подешевел на торгах Forex до 90 рублей
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс американского доллара на торгах Forex опустился почти на два рубля, свидетельствуют данные площадки.

К 10:32 мск $1 стоит 90,88 рубля. Европейская валюта также теряет к российской — €1 торгуется по 94,78 рубля.

Накануне на открытии торгов американская валюта опускалась ниже отметки в 94 рубля. Это произошло впервые с начала октября 2024 года. На момент публикации материала американская валюта снижалась на 2,83%, до 93,77 рубля.

В четверг кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне, которые купили доллары, с января по 12 февраля 2025 года потеряли на этих вложениях около 9%, или 9 тыс. рублей с каждых 100 тыс. рублей.

Он не рекомендовал в настоящее время вкладываться в иностранные валюты, тем более, в токсичные. Экономист посоветовал хранить деньги в той валюте, в которой выплачивается зарплата, то есть рублях. Балынин подчеркнул, что сейчас крайне выгодные ставки по вкладам, которые вдвое превышают инфляцию.

Ранее экономист исключил доллар сильно дешевле 95 рублей весной.

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