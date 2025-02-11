В Совфеде перечислили налоговые льготы для пенсионеров

Пенсионеры или предпенсионеры могут не платить налог на имущество. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.

«Эти две категории граждан имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», — отметила она.

Под это правило подпадают «гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках, а также помещения для нужд профессиональной творческой деятельности», уточнила Епифанова.

Кроме того, для пенсионеров и предпенсионеров есть льготы и по земельному налогу. По словам сенатора, платить налог необходимо лишь за ту часть, которая превышает площадь в шесть соток.

Также на региональном уровне пенсионерам и предпенсионерам предоставляют льготы по транспортному налогу, добавила Епифанова.

7 февраля член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что страховые пенсии в стране с 2026 года начнут индексировать по новой схеме — с 1 февраля и с 1 апреля. Парламентарий отметила, что будет проводиться индексация страховых пенсий на годовой уровень инфляции, который установят уже в январе.

Ранее было названо условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.