Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде перечислили налоговые льготы для пенсионеров

Сенатор Епифанова: пенсионеры имеют право не платить налог на имущество
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры или предпенсионеры могут не платить налог на имущество. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.

«Эти две категории граждан имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», — отметила она.

Под это правило подпадают «гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках, а также помещения для нужд профессиональной творческой деятельности», уточнила Епифанова.

Кроме того, для пенсионеров и предпенсионеров есть льготы и по земельному налогу. По словам сенатора, платить налог необходимо лишь за ту часть, которая превышает площадь в шесть соток.

Также на региональном уровне пенсионерам и предпенсионерам предоставляют льготы по транспортному налогу, добавила Епифанова.

7 февраля член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что страховые пенсии в стране с 2026 года начнут индексировать по новой схеме — с 1 февраля и с 1 апреля. Парламентарий отметила, что будет проводиться индексация страховых пенсий на годовой уровень инфляции, который установят уже в январе.

Ранее было названо условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами