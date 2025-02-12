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Индекс Мосбиржи на фоне новостей о переговорах Путина и Трампа достиг 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи достиг 3100 пунктов впервые с 9 июля
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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Индекс Московской биржи достиг 3100 пунктов на фоне новостей о состоявшихся переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным биржи, она достигла этого показателя впервые с 9 июля.

Как сообщает агентство, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:28 мск рос на 3,25% — до 3115,99 пункта, а акции «Газпрома» дорожали на 7,51% — до 152,71 рубля.

Увеличение индекса было зафиксировано после появления новостей о переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что разговор двух лидеров стал весьма продолжительным, он продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. В ходе переговоров глава Белого дома заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности по этому вопросу.

10 февраля индекс Московской биржи поднимался выше 3000 пунктов.

Ранее Зеленского уличили в попытках купить себе «гарантии на жизнь» у США.

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