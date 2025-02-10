Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов

Индекс Московской биржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 26 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:40 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,21%, до 3 002,44 пункта. К 14:45 мск он ускорил рост и находился на уровне 3 005,75 пункта (+1,32%), индекс РТС рос на 1,32%, до 973,39 пункта.

6 февраля агентство «Интерфакс» сообщало, что январь 2025 года ознаменовался рекордными инвестициями частных лиц в облигации на Московской бирже, достигнув отметки в 104 млрд рублей. Вложения в корпоративные облигации составили 80,2 млрд рублей, а в государственные и региональные — 23,8 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в общем объеме торгов в январе составила: 76% на рынке акций, 34% на рынке облигаций и 66% на срочном рынке.

По данным Московской биржи, число частных инвесторов, имеющих брокерские счета, превысило 35,5 млн (прирост за месяц — 389 тыс.), общее число открытых счетов составило 65,4 млн. Активными участниками торгов в январе стали 3,8 млн человек.

Ранее иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.