В Таджикистане испугались санкций против российских банков

Финансовые учреждения Таджикистана во избежание рисков работают только с теми российскими банками, которые не попали под санкции западных стран, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя Национального банка республики Фирдавса Толибзода.

По словам главы таджикского регулятора, национальные банки открывают в российских кредитных организациях свои корсчета и продолжают работу.

В ноябре 2024 года министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского банка Газпромбанк. Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, Центрокредит и ряд других финансовых учреждений.

Газпромбанк вскоре сообщил, что фиксирует трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Выпущенные Газпромбанком карты UnionPay также прекратили обслуживать в Таджикистане с ноября 2024 года.

Во второй половине января россияне, уехавшие жить за границу, на условиях анонимности рассказали журналу «Эксперт», что после того, как США ввели санкции против российского Газпромбанка, перевести деньги с российских карт на карты иностранных банков стало невозможно.

Уточнялось, что с подобной проблемой столкнулись россияне, получающие зарплату в рублях и проживающие в Грузии, Сербии, Киргизии, на Кипре.

Ранее стало известно, что банки еще одной европейской страны прекратили обслуживать карты UnionPay.