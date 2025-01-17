Названы неожиданные последствия для россиян от санкций против Газпромбанка

У граждан России за границей появились проблемы со снятием с карт рублей

После того, как США ввели санкции против российского Газпромбанка, перевести деньги с российских карт на карты иностранных банков стало невозможно, на условиях анонимности рассказали журналу «Эксперт» россияне, уехавшие жить за границу.

Уточняется, что с подобной проблемой столкнулись россияне, получающие зарплату в рублях и проживающие в Грузии, Сербии, Киргизии, на Кипре. Если до введения санкций снять деньги или перевести на карту местного банка не составляло особого труда — такие операции можно было провести осуществив цепочку переводов, то теперь любые переводы с российской карты невозможны.

Как рассказал проживающий в Сербии переводчик с японского языка, перевести деньги с российской карты на местную пока еще возможно через ряд банков стран Центральной Азии, но при помощи VPN.

Проживающий на Кипре с 2022 года россиянин сообщил, что там раньше рабочей схемой были перечисления на карты армянских банков, а затем перевод на местную. Теперь этот механизм работает нестабильно и не всегда.

21 ноября министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского Газпромбанка. Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, Центрокредит и ряд других финансовых учреждений. После этого банк предупредил клиентов о возможных проблемах с картами системы UnionPay, которыми пользовались за рубежом многие уехавшие из России граждане после блокировки российских карт систем Visa и MasterCard в 2022 году.

Ранее стало известно, что банки еще одной европейской страны прекратили обслуживать карты UnionPay.