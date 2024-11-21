Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

Министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского банка Газпромбанк. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Введены санкции против Газпромбанка», — следует из сообщения американского Минфина.

Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, Центрокредит и ряд других финансовых учреждений. Санкции также затронули первых зампредов Центрального банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина, а также руководителей отдельных департаментов ЦБ.

На прошлой неделе сообщалось, что американское правительство до окончания президентского срока Джо Байдена введет санкции в отношении КНДР и России.

В свою очередь сенатор от Республиканской партии США Билл Хагерти отметил, что введенные против России санкции не мешают ей продавать энергоносители на мировом рынке.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.