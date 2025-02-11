Московская биржа планирует запустить торги по выходным дням

Инфраструктура Московской биржи с 1 марта 2025 года будет готова к запуску торгов в выходные дни и подключению участников рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

«Сообщаем вам об изменениях в системе фондового рынка, запланированных к внедрению 1 марта 2025 года. Изменения призваны обеспечить техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке в ходе дополнительных торговых сессий выходного дня», — отмечается в сообщении.

6 февраля агентство «Интерфакс» сообщало, что январь 2025 года ознаменовался рекордными инвестициями частных лиц в облигации на Московской бирже, достигнув отметки в 104 млрд рублей. Вложения в корпоративные облигации составили 80,2 млрд рублей, а в государственные и региональные — 23,8 млрд рублей.

В конце января управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин заявил, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала текущего года.

До этого стало известно, что Московская биржа с 27 января возобновит проведение утренних торгов на фондовом и срочном рынках. Таким образом, торги на рынке акций будут идти 17 часов в сутки (с 6:50 до 23:50 мск), на срочном рынке и рынке облигаций — 15 часов в сутки (с 8:50 до 23:50 мск).

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.