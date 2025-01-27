Московская биржа возобновит утреннюю сессию

Московская биржа с 27 января возобновит проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Утренняя торговая сессия на фондовом рынке будет проходить с 06:50 до 9:50 мск, аукцион открытия для акций — с 06:50 мск, а с 07:00 до 09:50 мск будут осуществляться утренние торги для акций. С 08:50 мск пройдет аукцион открытия для облигаций федерального займа (ОФЗ), а с 09:00 до 09:50 мск — утренняя торговая сессия для ОФЗ. Утренние торги на срочном рынке будут проходить с 08:50 до 10:00 мск, аукцион открытия — с 08:50 мск, с 09:00 до 10:00 мск будет осуществляться утренняя торговая сессия.

Таким образом, торги на рынке акций будут проводиться 17 часов в сутки (с 06:50 до 23:50 мск), на срочном рынке и рынке облигаций — 15 часов в сутки (с 08:50 до 23:50 мск).

По информации площадки, на фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе из индекса Мосбиржи, и ОФЗ. В перспективе операции с паями биржевых паевых инвестиционных фондов станут доступны на утренних торгах.

С запуском утренних торгов расчет индекса Мосбиржи будет производиться с 07:00 до 23:50 мск. Официальным значением закрытия по-прежнему останется значение индекса IMOEX на 18:50 мск.

16 января индекс Московской биржи впервые с 14 августа 2024 года поднялся выше 2900 пунктов.

В феврале 2022 года утренняя торговая сессия на валютном и срочном рынках была приостановлена, а в сентябре того же года она возобновилась. С 13 июня прошлого года утренние торги не проводились.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.