Физлица поставили рекорд инвестиций в облигации на Мосбирже

Физлица в январе инвестировали в облигации на Мосбирже рекордные 104 млрд рублей

Январь 2025 года ознаменовался рекордными инвестициями частных лиц в облигации на Московской бирже, достигнув отметки в 104 млрд рублей. Вложения в корпоративные облигации составили 80,2 млрд рублей, а в государственные (ОФЗ) и региональные облигации — 23,8 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Вместе с тем частные инвесторы продемонстрировали чистый отток средств с рынка акций, продав на 4,6 млрд рублей больше, чем купили. Аналогичная тенденция наблюдалась на рынке биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФы), где продажи превысили покупки на 29,8 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в общем объеме торгов в январе составила: 76% на рынке акций, 34% на рынке облигаций и 66% на срочном рынке.

По данным Московской биржи, число частных инвесторов, имеющих брокерские счета, превысило 35,5 млн (прирост за месяц — 389 тыс.), общее число открытых счетов составило 65,4 млн. Активными участниками торгов в январе стали 3,8 млн человек.

Рынок индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) также показал рост. Количество ИИС достигло 5,98 млн (прирост за месяц — 33,2 тыс.), а торговый оборот на этих счетах увеличился в январе на 42% по сравнению с тем же периодом годом ранее, составив 296,7 млрд рублей.

В январе управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин заявил, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.