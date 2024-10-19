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Иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку

Газпромбанк: иностранцы впервые за два года заинтересовались российским рынком

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Depositphotos

Зарубежные инвесторы снова начали проявлять интерес к российскому фондовому рынку, заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Его слова приводит РБК.

«Иностранные инвесторы как никто знают, что покупать надо тогда, когда говорят пушки. И вот в последние буквально недели мы видим, что какие-то звонки, какие-то СМС стали приходить, то есть то, чего не было, наверное, месяцев 18», — поделился Шулаков.

По словам эксперта, позитивным сигналом для инвесторов послужила информация о том, что Международный валютный фонд (МВФ) объявил о возможности проведения ежегодного обзора экономики России впервые с начала военного конфликта на Украине. Последний такой обзор по РФ был опубликован в начале 2021 года.

По мнению замминистра финансов РФ Владимира Колычева, интересным инструментом для зарубежных инвесторов могли бы стать ОФЗ в валюте.

До этого акциям Nvidia предрекли рост еще на 40%.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли хранить сбережения в иностранной валюте.

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