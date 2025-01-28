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Мосбиржа планирует приступить к торгам в выходные дни

Мосбиржа планирует приступить к торгам в выходные дни во втором квартале
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин заявил, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала текущего года. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что возможность проведения торгов в выходные планируется предоставить участникам биржи в конце второго квартала текущего года.

По его словам, концепцию организации торгов в выходные биржа представила участникам в четвертом квартале прошлого года.

Ранее стало известно, что Московская биржа с 27 января возобновит проведение утренних торгов на фондовом и срочном рынках. Таким образом, торги на рынке акций будут идти 17 часов в сутки (с 6:50 до 23:50 мск), на срочном рынке и рынке облигаций — 15 часов в сутки (с 8:50 до 23:50 мск).

16 января индекс Московской биржи впервые с 14 августа 2024 года поднялся выше 2900 пунктов.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.

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