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Мишустин предупредил о возможном торможении роста экономики РФ

Мишустин: борьба с инфляцией может краткосрочно тормозить рост экономики
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Уменьшение объемов кредитования в целях сдерживания инфляции может вызвать замедление экономического роста, но лишь на непродолжительный срок. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр отметил, что в сфере кредитования граждан и бизнеса наблюдается тенденция к снижению.

«Это создает необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может приводить к торможению экономики, — указал Мишустин. — Поэтому наша задача здесь в первую очередь совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике».

По его словам, в следующем году, возможно, «не будет столь значительного роста экономики».

«Однако это очень важно — остановить инфляцию, сделать всё, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе устойчивой макроэкономической ситуации», — пояснил премьер.

5 февраля финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Банк России на одном из своих следующих заседаний может поднять ключевую ставку на 1–2%.

В январе 2025 года директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% до конца второго квартала 2025 года.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки.

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