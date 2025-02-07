В США заявили о готовности Трампа ужесточать санкции против РФ

NYP: Келлог заявил, что Трамп готов давить на РФ санкциями для мира на Украине

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп давит на Россию новыми санкциями для прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The New York Post.

Келлог утверждает, что несмотря на большой объем уже введенных санкций и доказанную на практике стойкость российской экономики, оказывать на Россию санкционное давление возможно.

«Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить войну на Украине <...> Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)», — заявил Келлог.

До этого военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если она не завершит специальную военную операцию на Украине, являются «изначальной ошибкой».

Он добавил, что в Вашингтоне до сих пор не способны избавиться от мифа о том, что русские — это «белые варвары из тундры».

Ранее в США распустили группу по преследованию активов бизнеса из России.