Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой в феврале 2025 года

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на первом в 2025 году заседании совета директоров, которое запланировано на 14 февраля. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, такой показатель будет сохраняться до конца второго квартала. При этом в третьем квартале ставку могут немного понизить до уровня в 16,5–17%.

«Если в декабре ее оставили на уровне 21% на фоне разгоняющейся инфляции, то сейчас нет экономической логики двигать ставку в разные стороны с учетом небольшого замедления инфляции», — отметил Остапкович.

Экономист добавил, что к концу года инфляция в России может упасть до уровня 6–6,5%, поэтому ключевая ставка может опуститься на 3–3,5 процента.

Глава ВТБ Андрей Костин до этого говорил, что он ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки Банка России в первой половине 2025 года. Он подчеркнул, что не знает, будет ли повышаться ключевая ставка, но понижаться она особо не будет. Костин предложил «пока пожить в этой реалии».

Ранее ЦБ объяснил, почему ключевая ставка должна быть значительно выше инфляции.