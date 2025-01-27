Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой в феврале 2025 года

Экономист Остапкович: ключевую ставку сохранят на уровне 21% в феврале
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на первом в 2025 году заседании совета директоров, которое запланировано на 14 февраля. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, такой показатель будет сохраняться до конца второго квартала. При этом в третьем квартале ставку могут немного понизить до уровня в 16,5–17%.

«Если в декабре ее оставили на уровне 21% на фоне разгоняющейся инфляции, то сейчас нет экономической логики двигать ставку в разные стороны с учетом небольшого замедления инфляции», — отметил Остапкович.

Экономист добавил, что к концу года инфляция в России может упасть до уровня 6–6,5%, поэтому ключевая ставка может опуститься на 3–3,5 процента.

Глава ВТБ Андрей Костин до этого говорил, что он ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки Банка России в первой половине 2025 года. Он подчеркнул, что не знает, будет ли повышаться ключевая ставка, но понижаться она особо не будет. Костин предложил «пока пожить в этой реалии».

Ранее ЦБ объяснил, почему ключевая ставка должна быть значительно выше инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами