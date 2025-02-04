Россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки

На следующем заседании Центрального банка РФ, которое состоится 14 февраля, ключевая ставка может вновь вырасти — на этот раз до 22-23%. Какие факторы говорят об этом, «Газете.Ru» рассказала Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций».

По ее словам, на рост ключевой ставки влияют сразу несколько основных факторов: высокая инфляция, переизбыток денежной массы, дополнительные расходы из бюджета страны, курс доллара, санкции.

«Разберем на примере: к концу года сумма депозитов россиян составляла порядка 57 трлн рублей, а компаний — 36 трлн рублей. Это связано в первую очередь с выгодными условиями по вкладам. Депозиты населения растут невероятными темпами: за последние три года сумма удвоилась, а за год увеличилась на рекордные 13,5 трлн рублей, или 31% год к году. Стоит отметить, что за всю историю существования банковской системы вплоть до начала 2015 года все накопления российских физлиц составили как раз эту сумму. Также за месяц депозиты выросли на ошеломляющие 6,1 трлн рублей. Учитывая это, целесообразно ли ЦБ РФ снижать ключевую ставку? Нет, поскольку класть деньги на вклады для граждан станет не так выгодно и их объем сократится», — объяснила она.

Помимо этого, денежная масса снова уйдет в товары. Также снижение ключевой ставки спровоцирует рост валюты, поскольку люди начнут ее массово скупать. Новые санкции тоже скажутся на росте инфляции, как и дополнительные расходы из бюджета страны. И, наконец, курс валюты, в частности доллар по 110-120 рублей, будет влиять на сохранение высокой ключевой ставки, так как при росте курса будут расти и цены, которые станут закладывать импортеры в свои товары.

Главная цель Центрального банка — обуздать инфляцию, поскольку ее высокий уровень ведет к снижению покупательной способности населения, удорожанию кредитов и снижению инвестиций в экономику.

«По последним данным, инфляция в России остается выше целевого уровня, установленного регулятором. Снижение ставки в такой ситуации вызовет новый всплеск потребительского спроса, что приведет к ускоренному росту цен. Поэтому ЦБ предпочитает сохранять жесткую денежно-кредитную политику, чтобы контролировать ситуацию», — отметила эксперт.

Еще одна важная проблема — это рост денежной массы в экономике. Депозиты населения выросли на 31% за год и достигли 57 трлн рублей. Корпоративные депозиты увеличились до 36 трлн рублей. Только за месяц объем вкладов увеличился на 6,1 трлн рублей. Эти деньги пока остаются в банковской системе, потому что депозитные ставки высокие. Но если ЦБ снизит ключевую ставку, доходность вкладов уменьшится, и население начнет активно тратить эти деньги, а компании — вкладывать в бизнес. Это резко увеличит потребительский спрос, что снова разгонит инфляцию.

«Дополнительные бюджетные расходы — еще один фактор, поддерживающий инфляцию. Государство тратит огромные суммы на инфраструктурные проекты, поддержку социальной сферы, финансирование стратегических отраслей. Эти деньги поступают в экономику и поддерживают спрос на товары и услуги, что снова толкает цены вверх. Если при этом ключевая ставка будет снижена, доступ к дешевым кредитам увеличится, что создаст дополнительную инфляционную нагрузку», — подчеркнула она.

Ключевая ставка напрямую влияет на курс национальной валюты. Сейчас курс рубля остается относительно стабильным во многом благодаря высокой процентной ставке. Если ставка будет снижена, люди начнут массово переводить рубли в валюту, что создаст ажиотажный спрос на доллар и евро.

«Рост курса доллара до 110-120 рублей приведет к подорожанию импортных товаров, что автоматически разгонит инфляцию. Поэтому Центральный банк вынужден держать ставку на высоком уровне, чтобы контролировать валютный рынок», — заметила Кузнецова.

Нельзя забывать и о геополитических рисках, которые напрямую влияют на экономическую ситуацию в стране. Новые санкции усложняют внешнюю торговлю, приводят к удорожанию импорта и сокращению валютных поступлений. Компании сталкиваются с ограничениями на международных рынках капитала, что делает внутренние инвестиции еще более важными.

В такой ситуации снижение ставки приведет к еще большему оттоку капитала, что может дестабилизировать экономику.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявила, что не ожидает быстрого снижения ставки и рассматривает такой сценарий не раньше второй половины года. Также в ЦБ РФ отметили, что снижение ставки на сегодняшний момент, если возможно, то только во второй половине текущего года. Чтобы это произошло, экономика должна стабилизироваться и не подвергаться сильным негативным воздействиям извне.

«К чему готовиться россиянам? К усилению финансовой нагрузки, подорожанию кредитов и снижению покупательной способности. Однако из этой ситуации можно извлечь плюсы. Грамотное управление финансами поможет получить хорошую прибыль, учитывая высокие проценты по депозитам. Чтобы обезопасить себя в это непростое время, стоит повышать собственную финансовую грамотность, используя для этого надежные и авторитетные источники, а также применять полученные знания на практике, сохраняя и приумножая собственные накопления», — резюмировала Кузнецова.

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