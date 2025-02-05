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Оценена вероятность повышения ключевой ставки в России

Финансист Беляев: не исключено, что Банк Росси поднимет ключевую ставку на 1-2%
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Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России на одном из своих следующих заседаний может поднять ключевую ставку на 1-2%. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Ридус».

Аналитик выразил надежду, что регулятор оставит ставку на уровне 21%, однако уверенности в этом нет. Он отметил, что даже нынешняя высокая ставка уже мешает развитию экономики, при этом никак не влияя на инфляцию.

Беляев подчеркнул, что инфляция в России не имеет монетарной природы. В связи с этим, как утверждает финансист, усилия Центробанка оказываются бесполезными.

Во второй половине января бывший министр-экономики Андрей Нечаев высказал мнение, согласно которому Банк России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку.

По словам бывшего министра, ужесточение денежно-кредитной политики, безусловно, окажет определенный антиинфляционный эффект, но оно влияет лишь на часть экономики. При этом оборонная промышленность, на нужды которой «льется денежный дождь военных заказов», не ощущает эффекта от повышения стоимости кредитов.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки.

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