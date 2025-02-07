Олигархи из Азербайджана пустили корни в российское общество. С таким заявлением выступил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, комментируя помощь Баку Украине.

Министр считает, что любой этнический бизнес, который завязан на свою историческую родину, должен искореняться. Он предложил бороться с азербайджанскими олигархами санкциями.

Как подчеркнул Пинчук, Азербайджан передавал деньги Украине на восстановление энергетических объектов, по которым Россия наносила удары.

Накануне стало известно, что Азербайджан решил прекратить работу российского агентства Россотрудничество и закрыть Русский дом в Баку. Власти заявили, что не хотят вмешательства в свои внутренние дела со стороны любого государства.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с закрытием Русского дома в Баку, этот вопрос может быть поднят в диалоге президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Главный редактор азербайджанского издания Vesti.az Ниджат Гаджиев утверждает, что отношения России и Азербайджана ухудшились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» над Грозным. Якобы Баку «имеет определенные обиды», поскольку РФ не признала своей вины в случившемся и не выплатила компенсацию.

Ранее сообщалось, что кабина пилотов самолета AZAL была уничтожена огнем при падении.