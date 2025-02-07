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В Кремле пожалели о закрытии Русского дома в Азербайджане

Песков: Путин может поднять вопрос о закрытии Русского дома в беседе с Алиевым
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РИА Новости

Кремль сожалеет в связи с закрытием Русского дома в Баку, этот вопрос может быть поднят в диалоге президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы сожалеем в связи с этим. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов. Этот вопрос будем ставить перед коллегами на различных уровнях. Не исключено, что вопрос будет поднят в диалоге глав государств. Будем решать проблемы через диалог, руководствуясь нашими добрыми, традиционными отношениями», — сказал Песков журналистам.

7 февраля Азербайджан направил ноту России о прекращении деятельности Русского дома в Баку. Пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что азербайджанская сторона ожидает ответных шагов со стороны Москвы. Азербайджанские СМИ писали, что Российский информационно-культурный центр под предлогом продвижения русской культуры занимался шпионажем.

Требование закрыть центр прозвучало на фоне ухудшения отношений между Баку и Москвой в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане.

Ранее Алиев заявил, что вина за авиакатастрофу в Актау лежит на «представителях России».

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