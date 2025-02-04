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Кабина пилотов самолета AZAL была уничтожена огнем при падении

При крушении самолета AZAL огонь уничтожил части фюзеляжа и кабины пилотов
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Global Look Press

В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) возле аэропорта Актау огнем были уничтожены части фюзеляжа и кабины пилотов. Об этом сообщается в предварительном отчете о расследовании, опубликованном министерством транспорта Казахстана.

По данным отчета, после удара о землю самолет распался на несколько частей.

«Центральная и передняя части фюзеляжа, нижняя часть кабины пилотов и правое крыло полностью сгорели. Верхняя часть кабины отделилась, сохранив верхнюю панель инструментов, два ветровых стекла и одно боковое окно», — говорится в документе.

Задняя часть фюзеляжа находилась на расстоянии от остальных частей самолета, а левое крыло с центральной частью остались на месте возгорания и частично сохранились.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии. По информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Ранее в обломках самолета AZAL нашли необычные повреждения.

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Крушение самолета в Казахстане
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