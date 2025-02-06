Причина в авиакатастрофе: Азербайджан потребовал закрыть Русский дом

Образование в России. Русский дом в Баку/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Азербайджан решил прекратить работу российского агентства «Россотрудничество» и закрыть Русский дом в Баку. Власти заявили, что не хотят вмешательства в свои внутренние дела со стороны любого государства. Русскому дому же не сделали регистрацию, хотя российская сторона в течение нескольких лет активно обращалась с просьбой помочь уладить все юридические моменты.

Власти Азербайджана потребовали закрыть Русский дом в Баку из-за проблем с юридической регистрацией, выяснил Report со ссылкой на источник.

По данным издания, российскую сторону уже уведомили о решении. Русский дом в Баку контролирует агентство «Россотрудничество», оно также прекратит свою деятельность на территории республики.

Report пишет, что таким образом Азербайджан отстаивает свои национальные интересы. Местные власти демонстрируют, что они не будут терпеть вмешательство во внутренние дела страны. Аналогичное решение приняли в отношении американского агентства по международному развитию USAID, причем еще до информации о его возможной ликвидации в США.

«Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер», — сообщил источник издания.

Проблема с регистрацией

Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил информацию о закрытии Русского дома.

«Дело вот в чем: и посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращалось к минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — подчеркнул Примаков, цитата по РИА Новости.

Чиновник добавил, что через полтора месяца они должны освободить помещение, в котором сейчас находится Русский дом. Они арендуют площадь, а владелец решил экстренно продать свое имущество.

«Сейчас происходит работа по линии МИДов. Я надеюсь, поскольку это единственный разумный вариант, что будут эти эмоции как-то немножко приостановлены и адекватное, вменяемое, разумное решение со стороны Азербайджана будет найдено», — уточнил Примаков.

Глава «Россотрудничества» подчеркнул, что агентство никогда не занималось политическими вопросами, как это происходило с USAID. По его словам, подобное сравнение не выдерживает никакой критики: «Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им».

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Проблемы после авиакатастрофы

Главный редактор азербайджанского издания Vesti.az Ниджат Гаджиев утверждает, что отношения России и Азербайджана ухудшились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» над Грозным. Якобы Баку «имеет определенные обиды», поскольку РФ не признала своей вины в случившемся и не выплатила компенсацию.

«Этих шагов мы не видим со стороны России, поэтому у нас считают, что это недружественные шаги, и по ряду направлений у нас идет ухудшение отношений. Это пока не касается экономики никак, это не касается стратегических, политических отношений тоже, но заметно влияет на ряд других моментов — скажем так, взаимных действий, неприятностей. Ситуация с «Россотрудничеством» исходит из общеполитической ситуации двусторонних отношений. Я думаю, что если отношения будут улучшаться, вопрос сотрудничества будут принципиальным для российского руководства, этот вопрос на политическом уровне будет решен достаточно легко. Ну а пока мы видим, что оказалось, что у «Россотрудничества» в Баку нет регистрации, это проблема, на самом деле, реальная проблема», — заявил Гаджиев, цитирует BFM.ru.

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Российская культура в Азербайджане

3 июля 1997 года в Баку учредили Русский дом, который представляет интересы «Россотрудничества». Этому способствовало соглашение России и Азербайджана. Организация занимается продвижением российской культуры, науки и образования в стране. Также их программы помогают поддерживать русский язык, они содействуют молодежным проектам, помогают международному развитию, ведут историко-мемориальную деятельность. Кроме этого, россияне в случае необходимости могут обратиться в Русский дом и получить поддержку.