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Россия направила Абхазии средства для социально-экономического развития

Минфин РФ: Абхазия получит средства для социально-экономического развития
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минфин РФ направил Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги встречи министра финансов РФ Антона Силуанова с политическим деятелем Бадрой Гунбой.

«6 февраля 2025 г. в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития Республики», — говорится в сообщении.

До этого абхазский политический деятель Бадра Гунба на встрече со студентами РГГУ заявил, что первый тестовый полет из реконструированного аэропорта Сухума — столицы Абхазии — состоится в ближайшее время. Гунба уточнил, что в реконструкцию аэропорта инвестировали свыше 11 млрд рублей.

Также кандидат в президенты Абхазии Роберт Аршба рассказал, что в стране отсутствуют антироссийские настроения. Другой кандидат, Олег Барциц, добавил, что рост негативных реакций в социальных сетях на все, что связано с Абхазией, является значительной проблемой для республики.

Ранее была названа причина отказа россиян от поездок в Абхазию.

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