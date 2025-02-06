Россия направила Абхазии средства для социально-экономического развития

Минфин РФ направил Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги встречи министра финансов РФ Антона Силуанова с политическим деятелем Бадрой Гунбой.

«6 февраля 2025 г. в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития Республики», — говорится в сообщении.

До этого абхазский политический деятель Бадра Гунба на встрече со студентами РГГУ заявил, что первый тестовый полет из реконструированного аэропорта Сухума — столицы Абхазии — состоится в ближайшее время. Гунба уточнил, что в реконструкцию аэропорта инвестировали свыше 11 млрд рублей.

Также кандидат в президенты Абхазии Роберт Аршба рассказал, что в стране отсутствуют антироссийские настроения. Другой кандидат, Олег Барциц, добавил, что рост негативных реакций в социальных сетях на все, что связано с Абхазией, является значительной проблемой для республики.

Ранее была названа причина отказа россиян от поездок в Абхазию.