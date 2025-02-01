Кандидат в президенты Абхазии Аршба: в стране нет антироссийских настроений

Кандидаты на пост президента Абхазии в ходе пресс-конференции перед выборами согласились, что в стране отсутствуют антироссийские настроения. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

«У нас нет антироссийских настроений, есть раскол в обществе, и это плохо», — отметил кандидат Роберт Аршба.

Другой кандидат, Олег Барциц, добавил, что рост негативных реакций в социальных сетях на все, что связано с Абхазией, является значительной проблемой для республики.

Он подчеркнул, что если бы абхазская сторона вела себя более открыто с российскими партнерами, то отношения с Россией были бы лучше. Барциц также отметил, что Россия остается единственным гарантом безопасности Абхазии.

30 января доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что Россия пристально следит за предстоящими выборами в Абхазии, потому что это государства является для нашей страны союзником и соседом.

Ранее была названа причина отказа россиян от поездок в Абхазию.