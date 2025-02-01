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Названа причина отказа россиян от поездок в Абхазию

Клеева: россияне не едут на отдых в Абхазию из-за напряженности в стране
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Томас Тхайцук/РИА Новости

Россияне отказываются от поездок в Абхазию из-за политической напряженности в республике. Об этом в беседе с РИА Новости заявила куратор программы «Международный гостиничный менеджмент» во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева.

По ее словам, в последние годы Абхазия становилась все более популярной среди российских туристов, и сезон 2025 года обещал быть весьма успешным. Однако нынешняя политическая напряженность негативно влияет на турпоток в страну, и в связи с этим россияне, вероятно, будут и дальше отказываться от бронирований, считает Клеева.

«Потому что безопасность региона — это первостепенный фактор для нахождения наших туристов на территории Абхазии», — объяснила она.

Клеева также отметила, что отечественные путешественники, отказывающиеся от поездок в республику, в первую очередь обращают внимание на Черноморское побережье Краснодарского края.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что с бизнесом Абхазии идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода страны.

Ранее россиянам рассказали о неочевидных направлениях для путешествий в России.

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