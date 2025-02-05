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В Абхазии анонсировали первый тестовый полет из обновленного аэропорта Сухума

Гунба: первый тестовый полет из аэропорта Сухума состоится в ближайшее время
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Первый тестовый полет из реконструированного аэропорта Сухума — столицы Абхазии — состоится в ближайшее время. Об этом заявил абхазский политический деятель Бадра Гунба на встрече со студентами РГГУ, пишет ТАСС.

«Сделали многое, достигли успехов, и в ближайшее время пройдет первый тестовый полет», — сказал он.

Гунба уточнил, что в реконструкцию аэропорта инвестировали свыше 11 млрд рублей.

«Это достижение нашего государства, достижение руководства, народа Абхазии», — добавил политик.

В ноябре прошлого года сообщалось, что реконструкция аэропорта ведется поэтапно, уже запускали технические рейсы. Посол Абхазии в России Алхас Квициния подчеркивал, что запуск аэропорта придаст импульс экономическому развитию республики.

Комплексной реконструкцией международного аэропорта, который не функционирует с 1993 года, занимается ООО «Инфраструктурное развитие». С этой компанией 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве.

Аэропорт был построен в 1960-е годы. До своего закрытия в 1993 году в высокий сезон воздушная гавань принимала до 5 тысяч пассажиров в сутки. Абхазские власти неоднократно планировали восстановить аэропорт и начать полеты.

Ранее сообщалось, что из будущего аэропорта Сухума запустят рейсы в города России.

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