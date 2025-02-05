Минфин сократит объем покупки валюты и золота на 20%

Минфин с 7 февраля по 6 марта закупит валюту и золото на 66,5 млрд рублей

Министерство финансов России планирует с 7 февраля по 6 марта приобрести иностранную валюту и золото в соответствии с бюджетным правилом на сумму в 66,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как указали в Минфине, ежедневный объем операций составит в эквиваленте 3,3 млрд рублей.

До этого пресс-служба ведомства сообщала, что в период с 15 января по 6 февраля Минфин направит более 70 млрд рублей на покупку валюты и золота. По данным пресс-службы министерства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов за январь 2025 года прогнозируется в объеме 80,3 млрд рублей.

В декабре первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов пожелал Центральному банку в 2025 году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности национальной валюты.

Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин ответил, что Банк России не считает необходимым активнее проводить валютные интервенции для стабилизации курса рубля в ущерб повышению ключевой ставки в борьбе с инфляцией.

Ранее МИД России обвинил США в дестабилизации мировых рынков.