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МИД России обвинил США в дестабилизации мировых рынков

МИД: США пытаются навредить экономике России ценой дестабилизации мирового рынка
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Максим Блинов/РИА Новости

США ввели новые санкции против энергетического сектора России в попытке нанести ущерб российской экономике, ценой риска дестабилизации мировых рынков. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что «враждебные действия» Вашингтона не останутся без реакции. Они будут учтены при выстраивании внешнеэкономической стратегии России, добавили в МИД.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью».

В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний. В том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Кроме того, минфин США ввел санкции против гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

Ранее сообщалось, что США собираются ввести «одни из самых жестких санкций» против России.

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