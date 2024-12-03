ЦБ не согласился с необходимостью валютных интервенций для стабилизации курса

Банк России не считает необходимым активнее проводить валютные интервенции для стабилизации курса рубля в ущерб повышению ключевой ставки в борьбе с инфляцией, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, пишет агентство ТАСС.

«Мы не разделяем это мнение», — ответил Заботкин на соответствующий вопрос в кулуарах конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития».

Утром во вторник первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов посоветовал Центробанку активнее заниматься интервенциями на валютном рынке, а не повышением ключевой ставки, чтобы стабилизировать курс рубля.

По словам Пьянова, топ-менеджеры банка «обомлели» от нового курса доллара и повысили свои инфляционные ожидания.

В конце ноября советник главы регулятора Кирилл Тремасов сообщил, что Центробанк на декабрьском заседании рассмотрит вопрос очередного повышения ключевой ставки после ее роста до рекордных 21% годовых в конце октября.

В ВТБ предрекли рост ключевой ставки до 23%.