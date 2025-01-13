Власти РФ сообщили, сколько средств направят на покупку валюты и золота

Минфин направит на покупку валюты и золота 70,2 млрд рублей

Минфин РФ направит более 70 млрд рублей на покупку валюты и золота, говорится в сообщении министерства.

По данным пресс-службы министерства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов за январь 2025 года прогнозируется в объеме 80,3 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 70,2 млрд руб.», — пояснили в Минфине.

Торги пройдут в период с 15 января 2025 года по 6 февраля 2025 года.

До этого партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин рассказал, что ключевые партнеры России продолжают покупать российскую нефть по более сложным логистическим и юридическим маршрутам, несмотря на санкции США.

Касаткин добавил, что закупка нефти по более сложным маршрутам может отразиться на размере скидки к сырью марки Urals. При этом при возникновении сбоев вырастет и стоимость нефти марки Brent, уверен эксперт.

Ранее МИД России обвинил США в дестабилизации мировых рынков.