ВТБ предложил Центробанку провести интервенции для рубля вместо роста ставки

Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов пожелал Центральному банку в 2025 году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности национальной валюты, сообщает интернет-издание РБК.

Как пишет издание, такое пожелание Пьянов сделал в «письме Деду Морозу и Снегурочке», которое написано от имени «мальчика Димы из синей группы детского сада».

Как подчеркнул зампред кредитной организации, курс рубля к американскому доллару заставил топ-менеджеров ВТБ «обомлеть» в ожидании повышения инфляции.

По его словам, если на фоне предыдущего ослабления рубля в банке ожидали рост цен в районе 13% на год вперед, то сейчас инфляционные ожидания у сотрудников банк из числа управленцев гораздо выше. Какую именно инфляцию на 2025 год ожидают в ВТБ Пьянов не уточнил.

2 декабря экономист, руководитель Первой гильдии ростовщиков Эльвира Глухова выразила мнение, согласно которому «истеричный» рост курса доллара является временным явлением, поэтому в будущем рубль ждет укрепление.

Ранее глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер.